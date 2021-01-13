Москва онлайн покажет, как козлы и туры едят новогодние елки

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

14 января Москва онлайн понаблюдает за тем, как винторогие козлы, дагестанские туры и голубые бараны уплетают хвойные деревья, оставшиеся после празднования Нового года.

Играть с пушистыми деревьями любят практически все обитатели зоопарка, а в пищу употребляют многие копытные.

В столице работает более 500 пунктов по приему елок. Принимаются все хвойные деревья. В пункт сбора можно принести уже порубленное дерево, отдельные ветки, приобретенные для декора, праздничные венки. С дерева или веток обязательно нужно снять все украшения.

Смотрите трансляцию 14 января в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.