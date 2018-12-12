Военное училище XIX века отреставрируют на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Здания военного училища XIX века на Красноказарменной улице отреставрируют. Мосгорнаследие поручило специалистам разработать соответствующий проект. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, ансамбль военного училища сохранил свою историческую функцию до наших дней: там размещаются военные учреждения. "Улица обязана своим именем служебным корпусам ансамбля, которые в начале XIX века были покрашены в красный цвет и назывались Красными казармами", – пояснил эксперт. Он также напомнил, что эти казармы – единственные, которым удалось уцелеть после пожара 1812 года.
Емельянов подчеркнул, что перед началом работ подготовят научный проект реставрации под контролем специалистов Мосгорнаследия. Он добавил, что экспертам предстоит изучить инженерно-технические особенности и представить будущие архитектурные и конструктивные решения.
Манеж и учебные корпуса военного училища входят в список объектов культурного наследия.
Ранее в Мосгорнаследии сообщили, что в центре столицы отреставрируют Китайские бани XIX века. Здание бань входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
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