Туристы выбирают Москву: число гостей столицы может увеличиться до 23,5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Число посетивших Москву туристов за последний год по сравнению с 2017 годом может увеличиться на 9% и составить 23,5 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Согласно прогнозу в 2018 году Москву посетят 23,5 млн туристов – на 9% больше, чем в 2017 году. Наибольший вклад в рост туристического потока в этом году внесли гости из стран дальнего зарубежья, число которых выросло на 40%", – цитирует сообщение Агентство "Москва".
Также отмечается, что в 2018 году общий объем туристского потребления и оборота фестивалей в Москве достиг 817 миллиардов рублей, а поступления доходов от туризма и фестивалей в городской бюджет, по сравнению с 2010 годом, увеличились в четыре раза и достигли 112 миллиардов рублей.
По мнению специалистов, не последнюю роль в повышении туристической привлекательности города сыграли благоустройство улиц, улучшение работы транспорта и строительство новых гостиниц.
Ранее Сергей Собянин заявил, что доходы от турбизнеса позволят столичным властям год финансировать строительство домов по программе реновации. "Это взаимовыгодный бизнес и для города, и для тех, кто занимается туризмом, гостиничным бизнесом", – сказал мэр.
Он также отметил, что раньше в новогодние праздники столичные гостиницы, как правило, пустовали. Заполняемость составляла чуть выше 30%. На сегодняшний день этот показатель превышает 90%.
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