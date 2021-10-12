Москва онлайн покажет подготовку фонтана "Дружба народов" на ВДНХ к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

13 октября зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут понаблюдать за тем, как сотрудники столичного комплекса городского хозяйства будут готовить фонтан "Дружба народов" к зиме.

Специалисты очистят шестнадцать позолоченных скульптур девушек и декоративные фигуры рыб и дельфинов от загрязнений, а потом накроют их специальными деревянными коробами.

Смотрите прямую трансляцию 13 октября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.