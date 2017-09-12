Умное освещение подключили в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном парке "Зарядье" подключили умное освещение, позволяющее управлять светом дистанционно, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специальная программа позволяет создавать различные сценарии света: яркий, приглушенный, рассеянный или разноцветный. В общей сложности парк оснащен 2460 светодиодными светильниками, часть из которых предназначена для фасадов зданий и сооружений – концертного зала, ледяной пещеры, медиацентра с круговой панорамой, парящего моста. В каждый светильник встроен датчик управления светом.

"Летом во всем парке будут преобладать холодные оттенки света, а зимой — теплые. Архитектурная подсветка зданий и сооружений выполнена в белом, синем и фиолетовом цветах. Ландшафт и деревья в вечерние часы подчеркнут белым светом. Он не отвлекает внимание, гости парка даже в вечерние и ночные часы смогут подробно рассмотреть деревья и цветы, которыми наполнен парк", — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Отмечается, что для ландшафтных зон установили 460 светильников, а в самых оживленных частях парка источниками света стали фонари-мачты, чья высота составляет от шести до 13 метров. Яркость и цвет лампочек во всех осветительных приборах парка меняется в зависимости от времени суток и погоды. Например, во время дождя фонари горят ярче.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще одна особенность парка — декоративные светодиоды. Например, светящийся камыш. Этот декоративный светильник состоит из полусотни светящихся трубочек, которые колышутся на ветру. Такой камыш посетители увидят в южной части "Зарядья", неподалеку от прудов.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября в честь празднования Дня города. В церемонии открытия участвовали Владимир Путин и Сергей Собянин. Первыми гостями парка стали школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. В понедельник, 11 сентября, парк открылся для всех желающих. Он работает ежедневно с 10:00 до 22:00, но пройти на территорию можно до 21:00.