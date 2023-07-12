Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную работе Мосгосстройнадзора

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

13 июля в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Основные итоги деятельности Мосгосстройнадзора за шесть месяцев 2023 года".

Председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко расскажет о последних достижениях и планах работы ведомства.

Смотрите прямую трансляцию 13 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.