Свободные земельные участки в ЮАО и ТиНАО выставят на торги

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина приняла решение выставить на торги свободные земельные в ТиНАО и ЮАО.

По решению комиссии на продажу для последующего строительства будут выставлены:

Территорию площадью 9,7 тысячи квадратных метров, который находится по адресу: улица Бехтерева, напротив владения 27, ЮАО (площадь участка – 0,3 гектара) для строительства гаража с комплексом сервисных услуг;

Территорию 51,5 тысячи квадратных метров в поселении Роговское, поселке Рогово, владении 1, ТиНАО (площадь участка – 3,2 гектара) для объекта производственного назначения площадью.

13,7 тысячи квадратных метров жилья;

0,95 тысячи квадратных метров торговых площадей;

0,2 тысячи квадратных метров административно-офисных зданий;

5 тысяч квадратных метров спортивных объектов;

3,1 тысячи квадратных метров промышленных зданий.

На заседании рассмотрели проекты развития ряда перспективных городских территорий. Во время заседания приняли решения о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, согласно которым в Москве построят и реконструируют 23 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе: