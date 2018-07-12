Новый спортивный комплекс построят в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спортивный комплекс площадью площадью 5,1 тысячи квадратных метров построят в Коммунарке. Новый комплекс должен появиться рядом со строящимся ЖК "Москва А101" в поселении Сосенское.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы, предусматривающих возведение объекта, приняла градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая Сергеем Собяниным. Теперь проект изменений вынесут на публичные слушания.

Также на заседании градостроительно-земельной комиссии были рассмотрены проекты, в случае реализации которых в столице построят или реконструируют 23 тысячи "квадратов" недвижимости, в том числе 13,7 тысячи квадратных метров жилья, 0,95 тысячи "квадратов" торговых площадей, 0,2 тысячи "квадратов" административно-офисных зданий, 5,0 тысячи "квадратов" спортивных объектов и 3,1 тысячи "квадратов" промышленных зданий.

Ранее сообщалось, что в поселении Московский в ТиНАО вместо гаражей могут построить спорткомплекс. Это решение приняли по просьбам жителей на публичных слушаниях. Планируется возвести спортивный клуб, спортзал, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс.