Новый спортивный комплекс построят в Коммунарке

12 июля, 15:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спортивный комплекс площадью площадью 5,1 тысячи квадратных метров построят в Коммунарке. Новый комплекс должен появиться рядом со строящимся ЖК "Москва А101" в поселении Сосенское.
Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы, предусматривающих возведение объекта, приняла градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая Сергеем Собяниным. Теперь проект изменений вынесут на публичные слушания.
Также на заседании градостроительно-земельной комиссии были рассмотрены проекты, в случае реализации которых в столице построят или реконструируют 23 тысячи "квадратов" недвижимости, в том числе 13,7 тысячи квадратных метров жилья, 0,95 тысячи "квадратов" торговых площадей, 0,2 тысячи "квадратов" административно-офисных зданий, 5,0 тысячи "квадратов" спортивных объектов и 3,1 тысячи "квадратов" промышленных зданий.
Ранее сообщалось, что в поселении Московский в ТиНАО вместо гаражей могут построить спорткомплекс. Это решение приняли по просьбам жителей на публичных слушаниях. Планируется возвести спортивный клуб, спортзал, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс.
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