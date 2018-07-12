"Мослифт" открыл собственный испытательный центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На базе АО "Мослифт" начал работу испытательный центр, сообщает, пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Решение о создании центра было принято в конце прошлого года. Испытательной лифтовой башней станет шахта лифта грузоподъемностью 3 тысячи 200 килограмм", – рассказали в Агентству "Москва" пресс-службе.

Уточняется, что собственный испытательный центр позволит оперативнее проводить проверки, а в учебном центре возле построенной башни сотрудники предприятия знакомятся с особенностями монтажа и технического обслуживания новых лифтов.

АО "Мослифт" – компания, которая помимо техобслуживания и ремонта, также проектирует, производит, монтажирует и запускает лифты. Однако, до настоящего времени, все испытательные мероприятия организация проводила в арендуемых шахтах.

В 2018 году компания отметила свой 65-й юбилей. Предприятие обслуживает около семидесяти тысяч лифтов, подъемных платформ для инвалидов и систем диспетчерского контроля. Сегодня организация входит в пятерку крупнейших лифтовых компаний Европы.