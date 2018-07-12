Рестораны Москвы вызвали положительные эмоции у гостей ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Центра гигиены и эпидемиологии заявил, что чемпионат мира по футболу дал оценку столичным кафе и ресторанам. По словам Собянина, заведения Москвы отвечают нормами безопасности общепита и не вызвали нареканий со стороны посетителей, передает Агентство "Москва".

"Перед чемпионатом мира мы проверили и стадионы, и столичный общепит, особенно на пешеходных улицах. Никольскую теперь знает весь мир. Но чтобы она была безопасной для потребителей, мы осуществили проверки 22 ресторанов и кафе улицы", – рассказал Собянин.

Глава города также поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за проделанную работу. Он отметил, что не смотря на то, что чемпионат мира еще не закончился, можно подвести итоги, которые говорят о высоком уровне безопасности спортивных объектов и мест общественного питания.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что при подготовке к ЧМ-2018 Роспотребнадзор проконтролировал безопасность строительных и отделочных материалов на стадионах "Спартак" и "Лужники" и семи тренировочных площадках. В целом было проведено 16,4 тысячи исследований на санитарно-химические, токсикологические, радиологические показатели.

Проверки прошли семь операторов питания на стадионах "Спартак" и "Лужники" и 79 поставщиков продуктов, а также пункты с едой в фан-зоне на Воробьевых горах. Аналогично проконтролированы почти 800 гостиниц и других средств размещения. В 34-х медпунктах на стадионах и в фан-зоне проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Около 7 тысяч 650 волонтеров прошли вакцинацию от различных заболеваний.

Сейчас специалисты проводят санитарно-карантинный контроль в аэропорту Внуково.

Церемония закрытия и финальная игра ЧМ-2018 состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.