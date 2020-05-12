Почти 30% москвичей были без масок и перчаток в общественных местах 12 мая

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Руководитель столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков рассказал, что 30% граждан не соблюдали масочный режим в общественных местах Москвы, передает ТАСС.
"Работа по контролю соблюдения жителями Москвы требований по использованию масок и перчаток при передвижении на общественном транспорте, посещении предприятий торговли и на рабочих местах сегодня велась в полном объеме, в основном сегодняшний день был посвящен не привлечению к административной ответственности, а разъяснению гражданам, что нужно соблюдать санитарные требования, носить маски и перчатки и не подвергать себя и окружающих риску инфицирования", – отметил Данчиков.
Он добавил, что треть москвичей либо носила только маску, либо вообще не имела средств индивидуальной защиты.
Ранее стало известно, что около 90% пассажиров столичного метрополитена использовали маски утром 12 мая. В кассах метро было приобретено около 2,8 тысячи масок и 8,6 тысячи перчаток.
С 12 мая в Москве стало обязательным использование индивидуальных средств защиты на объектах торговли или в общественном транспорте. За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.
В Москве начал действовать масочный режим
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