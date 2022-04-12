Москва 24: Владимир Жидкин расскажет, как ТиНАО преобразится в 2022 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

13 апреля в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Итоги градостроительного развития ТиНАО в первом квартале и перспективы до конца 2022 года".

Об итогах и планах журналистам расскажет руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Смотрите прямую трансляцию 13 апреля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

