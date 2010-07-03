Кварталы реновации спланируют с учетом мнения жителей

Проекты кварталов реновации будут доработаны после публичных слушаний с учетом мнения жителей, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
"У нас в любом случае градостроительная документация по итогам публичных слушаний может видоизмениться с учетом желания жителей, поправить где-то по предложениям депутатов. Мы будем учитывать пожелания жителей, смотреть потребности района и, исходя из этого, уже корректировать будущие проекты планировки, которые потом будут утверждены. Главный вывод, который я сделала, пока разрабатывались проекты планировки, пока проходят публичные слушания, – жители всем сердцем поддерживают программу реновации, но они хотят темпов и качества реновации. Наши все усилия вместе с жителями будут направлены именно в этом ключе", – цитирует Княжевскую Агентство "Москва".
Собрания участников публичных слушаний по первым шести проектам планировки территорий кварталов реновации прошли 11 апреля в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. По ней собственники квартир в ветхих домах могут получить равнозначное жилье в новостройках. Кроме того, программа предусматривает благоустройство дворов и создание зон отдыха.
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