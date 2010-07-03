Интересы бизнеса учтут при реализации программы реновации

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Представителям малого бизнеса компенсируют потерю площадей при сносе пятиэтажек по программе реновации.

"Мы знаем каждое предприятие, этот анализ уже проведен. И, безусловно, мы сможем им предлагать на эти первые этажи переместиться для продолжения своего бизнеса, если им будет интересно", – цитирует Агентство "Москва" главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он также отметил, что если с предпринимателями не удастся договориться о переезде, то им будет выплачена денежная компенсация.

Ранее сообщалось, что объем коммерческих площадей в кварталах реновации в четыре с лишним раза превысит площади нежилых помещений в сносимых домах. Все первые этажи новостроек будут предназначены для объектов малого бизнеса. Оценка будет проходить по рыночным ценам с учетом недополученных доходов и денег, вложенных в этот проект.

Строительство домов по программе реновации

Программа реновации, подразумевающая снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам, вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат в новостройках по программе реновации будет не меньше, чем в старых, при этом площади кухни, санузла, прихожей и балкона станут больше.