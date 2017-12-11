Здание Московской межевальной канцелярии выставили на торги для реставрации

11 декабря, 14:07
Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Главный дом городской усадьбы XVII века, где располагалась Московская межевальная канцелярия, выставили на торги с льготной ставкой аренды. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Здание будет сдаваться в аренду с обязательным условием реставрации. Будущий инвестор сможет в течение 49 лет арендовать здание со ставкой аренды "1 рубль за квадратный метр". Также арендатор должен будет провести ремонтно-реставрационные работы в срок до пяти лет.
Здание находится в пяти минутах от станции метро "Китай-город" по адресу: Хохловский переулок, дом 10, строение 1. С западной стороны сохранился палисад – бывший партер с фонтаном конца XIX века. Инвестор должен будет сохранить кровлю, перекрытия стен, фасад и внутреннее убранство.
Начальная цена лота составляет 11,2 миллиона руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 января. Торги пройдут 26 января.
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