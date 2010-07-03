Ландшафтный парк ВДНХ наградили российской архитектурной премией

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Ландшафтный парк на ВДНХ отметили главной наградой российской архитектурной премии. Об этом сообщили в пресс-службе одного из крупнейших выставочных комплексов Москвы.

"В Москве завершился X юбилейный фестиваль "Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре". Золотую и серебряную награды получили Ландшафтный парк и Сочинская горка ВДНХ", – указали сотрудники парка.

Золотой диплом фестиваля за "Лучшее комплексное оформление городской территории" передали ландшафтному парку ВДНХ. Территория, по проекту, разделена на пять тематических зон: Природа ботаническая, Природа развлечений, Природа дикая, Природа наук и искусств, Природа культивируемая.

Серебряный диплом фестиваля-конкурса вручили Сочинской горке. Проект отметили в категории "Лучший реализованный объект культурного и исторического наследия, восстановления памятников садово-паркового искусства".

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что павильон "Азербайджан" на ВДНХ планируют открыть ближе к концу месяца. Торжественную церемонию подготовят ко дню приезда первого вице-президента страны Мехрибана Алиева – 23 ноября.