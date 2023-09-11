11 сентября, 08:16Город
Два исторических зала Сандуновских бань открылись после реставрации
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реставрация двух исторических залов Сандуновских бань завершилась в Москве. Работы проводили в холлах первого мужского и высшего женского разрядов, куда вошли холл, зал отдыха, мыльное отделение и парная, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Сандуновским баням присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Они располагаются на Неглинной улице.
"Сандуновские бани, старейшие и самые знаменитые из сохранившихся до нашего времени бань, впервые распахнули свои двери в 1808 году. На протяжении более чем двух столетий они сохраняют свою историческую функцию и являются точкой притяжения для многих поколений москвичей", – отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, были найдены подлинные цвета холлов. Для этого специалисты расчистили 12 слоев краски и побелки. Так, в кессонах были обнаружены помпейский красный и разбеленный ультрамариновый цвета. Мелкие кессоны внутри окрашены в брусничный цвет.
Также специалисты обнаружили изображения мифологических персонажей и флористические узоры. В холле женских разрядов присутствуют скульптурные украшения в виде голов человека и животного. Например, здесь можно увидеть Медузу горгону и речного бога Ахелоя.
Кроме того, в холлах смогли воссоздать три мозаичных панно. Помимо этого, в первом мужском общественном разряде гости пользуются общими залами. Там восстановили исторические интерьеры по архивным материалам.
"Чтобы все желающие смогли познакомиться с трудами реставраторов, начиная со следующей недели мы проведем целый цикл экскурсий под общей темой "Сквозь пространство и время", покажем исторические залы Сандуновских бань", – уточнил глава департамента.
Экскурсии запланированы на 16:00 и 16:30 12 и 19 сентября.
Ранее руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщал, что специалисты и участники проекта "Волонтеры-реставраторы" расчистили ранее обнаруженную керамическую плитку авторства Федора Шехтеля на арке торгового дома Кузнецова.
К расчистке приступили в 2022 году. В ходе работ специалисты обнаружили масляную живопись, скрытую за многочисленными слоями шпаклевки. В будущем они планируют приступить к тонированию утрат живописи, чтобы вернуть ей исторический облик.
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