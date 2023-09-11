Два исторических зала Сандуновских бань открылись после реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрация двух исторических залов Сандуновских бань завершилась в Москве. Работы проводили в холлах первого мужского и высшего женского разрядов, куда вошли холл, зал отдыха, мыльное отделение и парная, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Сандуновским баням присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Они располагаются на Неглинной улице.

"Сандуновские бани, старейшие и самые знаменитые из сохранившихся до нашего времени бань, впервые распахнули свои двери в 1808 году. На протяжении более чем двух столетий они сохраняют свою историческую функцию и являются точкой притяжения для многих поколений москвичей", – отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, были найдены подлинные цвета холлов. Для этого специалисты расчистили 12 слоев краски и побелки. Так, в кессонах были обнаружены помпейский красный и разбеленный ультрамариновый цвета. Мелкие кессоны внутри окрашены в брусничный цвет.

Также специалисты обнаружили изображения мифологических персонажей и флористические узоры. В холле женских разрядов присутствуют скульптурные украшения в виде голов человека и животного. Например, здесь можно увидеть Медузу горгону и речного бога Ахелоя.

Кроме того, в холлах смогли воссоздать три мозаичных панно. Помимо этого, в первом мужском общественном разряде гости пользуются общими залами. Там восстановили исторические интерьеры по архивным материалам.

"Чтобы все желающие смогли познакомиться с трудами реставраторов, начиная со следующей недели мы проведем целый цикл экскурсий под общей темой "Сквозь пространство и время", покажем исторические залы Сандуновских бань", – уточнил глава департамента.

Экскурсии запланированы на 16:00 и 16:30 12 и 19 сентября.

Ранее руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщал, что специалисты и участники проекта "Волонтеры-реставраторы" расчистили ранее обнаруженную керамическую плитку авторства Федора Шехтеля на арке торгового дома Кузнецова.

К расчистке приступили в 2022 году. В ходе работ специалисты обнаружили масляную живопись, скрытую за многочисленными слоями шпаклевки. В будущем они планируют приступить к тонированию утрат живописи, чтобы вернуть ей исторический облик.

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