Посвященная Дню города фотовыставка открылась в Замоскворечье

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Посвященная Дню города фотовыставка открылась в столичном Климентовском переулке, ее организовал департамент культурного наследия, передает портал мэра и правительства Москвы.

На стендах можно увидеть снимки 32 отреставрированных объектов культурного наследия, а также QR-коды, которые покажут их историю. Выставка будет работать до 20 сентября.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал, что ежегодно в городе завершаются мероприятия на 200 культурных объектах. Многие из них хорошо знакомы жителям и являются настоящими символами столицы. При этом каждый из них по-своему уникален, отметил он.

"Прогуливаясь по Замоскворечью, обратите внимание на выставку "Приоткрывая историю", здесь вы сможете увидеть лучшие отреставрированные памятники за последние годы: старейший чугунный павильон трамвайной остановки, главный дом усадьбы Сытина, павильон "Грот" усадьбы Кусково, хлебозавод № 5, здание Дома культуры "ГЭС-2" и многие другие", – заявил Емельянов.

С 2011 года в Москве отреставрировали свыше 2 тысяч памятников истории и культуры. Чаще всего работы проходили за счет частных средств. Количество объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии за этот период уменьшилось в 7,4 раза – с 1 325 до 177.

Ранее стало известно, что специалисты завершили реставрацию склепа семейства Кноп – крупнейших предпринимателей конца XIX века. Объект расположен на территории Введенского кладбища в Москве.

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