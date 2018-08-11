Самая длинная в столице горка для катания на тюбингах откроется в "Сокольниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В парке "Сокольники" до конца августа откроется самая длинная в столице горка для катания на тюбингах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Склон длиной 200 метров и высотой более 12 метров получил название "Всепогорка". Специальное покрытие английского производства устойчиво к переменам погоды и к механическим повреждениям, поэтому работать она будет круглый год.

На горке установят траволаторы, на которых посетители со скоростью 0,7 метра в секунду смогут подъехать к стартовой площадке. Подъемники сделаны из надежных материалов и защищены от климатических и механических воздействий.