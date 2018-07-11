Мосгорсуд признал законным приговор активистам "Христианского государства"

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Мосгорсуд признал законным приговор трем сторонникам организации "Христианское государство – Святая Русь", которых осудили за поджог автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя – Константина Добрынина, передает Агентство "Москва".

"Апелляционная инстанция решила оставить приговор без изменения", – сообщил источник в суде.

Ранее активистов организации "Христианское государство – Святая Русь" приговорили к двум годам колонии общего режима за умышленное уничтожение имущества. Подсудимые полностью признали свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Автомобили в Староконюшенном переулке подожгли 11 сентября. Рядом с местом преступления были обнаружены обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть".

Организация "Христианское государство - Святая Русь" стала известна, после того, как ее активисты разослали директорам кинотеатров письма с угрозами и требованиями отказаться от проката фильма "Матильда".