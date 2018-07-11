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Москва 24

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Город

11 июля, 13:13

Трамваи "Витязь-М" перевозят миллион пассажиров каждую неделю

город транспорт

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Низкопольные трамваи "Витязь-М" в столице перевозят более миллиона пассажиров каждую неделю. Об этом сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Новые трамваи ходят на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы. Ежедневно ими пользуются почти 200 тысяч москвичей.

"Витязи" оснащены современным оборудованием и полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Всего на столичных маршрутах курсируют более 180 таких трамваев.

В июне в город начали поступать трамваи "Витязь-М" с обновленным салоном. В новой модификации больше сидячих мест. Также там оборудована специальная площадка для велосипеда или детской коляски.

Трамваи "Витязь-М" впервые появились на столичных улицах в марте прошлого года. Вагоны производят минимальный уровень шума и вибраций. Трамваи "Витязь-М" работают без турникетов, вход и выход осуществляются во все двери. К концу 2019 года по столице будут курсировать 300 таких трамваев.

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