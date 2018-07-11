Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Второй гнущийся дорожный знак появится в центре столицы на этой неделе. Об этом сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на представителя Центра организации дорожного движения.

Гнущийся знак установят по адресу: Хохловский переулок, дом 9. Первый такой знак уже стоит на Бутырском Валу. Отмечается, что эти знаки не портятся при наезде на них автомобилей. От удара они прогибаются, а потом возвращаются в исходную форму.

Если тестирование этих знаков в разных погодных условиях пройдет успешно, их установят и в других районах города.