Расселенную пятиэтажку начали сносить на западе Москвы

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Рабочие приступили к сносу ветхого дома на Гродненской улице. Его прежние жильцы уже получили квартиры в новостройке на соседней Гжатской улице, сообщает столичный департамент строительства.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, при демонтаже пятиэтажки применят технологию "умного сноса". Здание разберут с минимальными неудобствами для окружающих, а большую часть материалов пустят на переработку.

Сперва специалисты демонтируют отдельные элементы с разделением отходов по группам. После этого они вывезут материалы на специальные полигоны, где их сделают пригодными для повторного использования.

Железобетонный остов здания разберут с помощью экскаватора-разрушителя, который будет двигаться так, чтобы обломки падали внутрь дома. Затем оставшийся металлолом отделят и направят на переплавку.

Отмечается, что уровень шума снизят за счет защитной конструкции, которую установят со стороны близлежащих жилых домов. Весь процесс сноса займет не более двух месяцев. После завершения работ участок передадут под застройку.

Ранее Градостроительно-земельная комиссия одобрила еще семь площадок для строительства домов по программе реновации. Общая площадь новой недвижимости составит 348 тысяч квадратных метров.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее включено пять тысяч 172 дома. Их жильцам предложат равнозначные квартиры в новостройках, возведенных по одобренному стандарту.

Помимо этого, реновация подразумевает благоустройство придомовых территорий, дворов и парковок.

