Названы места, где больше всего пользовались мобильной связью в праздники

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Трафик передачи данных в сетях мобильных операторов в новогодние праздники вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в столице мобильной связью пользовались на Красной и Лубянской площади, Тверской улице, Москворецкой набережной, в Парке Горького и парке Победы, в Лужниках и на Воробьевых горах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также была зафиксирована высокая нагрузка в столичных районах Тушино и Хорошево-Мневники, на Автозаводской и Комсомольской площадях.

Число роумеров, которые использовали мобильные сети, увеличилось в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом.

Лидерами по числу абонентов стали Германия, Армения, Узбекистан, Швеция, Беларусь и Китай.

Кроме того, увеличилось число абонентов, которые общались с близкими при помощи мессенджеров, видеосвязи и соцсетей.

31 декабря было отправлено в 1,7 раза больше СМС-сообщений, чем в среднем в обычные дни, а в первый час Нового года число сообщений возросло в три раза.

Ранее сообщалось, что в новогодних гуляньях 1 января в Москве приняли участие 2,1 миллиона человек. Из них 990 тысяч побывали на праздничных площадках в центре города. Чаще всего посетители приходят на празднования с 19:00 до 21:00.

В первый день нового года фестиваль "Путешествие в Рождество" предложил москвичам и гостям столицы насыщенную программу: от уличных спектаклей до соревнований по сноуборду.