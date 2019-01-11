Названы места, где больше всего пользовались мобильной связью в праздники

Трафик передачи данных в сетях мобильных операторов в новогодние праздники вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в столице мобильной связью пользовались на Красной и Лубянской площади, Тверской улице, Москворецкой набережной, в Парке Горького и парке Победы, в Лужниках и на Воробьевых горах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Также была зафиксирована высокая нагрузка в столичных районах Тушино и Хорошево-Мневники, на Автозаводской и Комсомольской площадях.
Число роумеров, которые использовали мобильные сети, увеличилось в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом.
Лидерами по числу абонентов стали Германия, Армения, Узбекистан, Швеция, Беларусь и Китай.
Кроме того, увеличилось число абонентов, которые общались с близкими при помощи мессенджеров, видеосвязи и соцсетей.
31 декабря было отправлено в 1,7 раза больше СМС-сообщений, чем в среднем в обычные дни, а в первый час Нового года число сообщений возросло в три раза.
Ранее сообщалось, что в новогодних гуляньях 1 января в Москве приняли участие 2,1 миллиона человек. Из них 990 тысяч побывали на праздничных площадках в центре города. Чаще всего посетители приходят на празднования с 19:00 до 21:00.
В первый день нового года фестиваль "Путешествие в Рождество" предложил москвичам и гостям столицы насыщенную программу: от уличных спектаклей до соревнований по сноуборду.
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