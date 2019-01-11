Элвис Пресли поздравит со Старым Новым годом на ВДНХ

Посетителям ВДНХ 13 января предложат встретить Старый Новый год в стиле рок-н-ролл. Главным символом вечеринки станет легендарный певец Элвис Пресли, сообщает пресс-служба выставочного центра.
В воскресенье гостям парка обещают особенную программу с играми, конкурсами, челленджами и творческими мастер-классами. Музыкальный праздник начнется в 17:30. А посетители катка "Ракета" смогут окунуться в атмосферу 1950-х годов.
"Аниматоры и ведущий в компании самого Элвиса Пресли будут учить гостей катка грациозно двигаться в настоящей рок-н-ролльной манере. После этого на катке состоится шествие с королем рок-н-ролла под энергичные песни", – рассказали в пресс-службе.
Помимо этого, любой желающий сможет поучаствовать в квесте, включающим викторину, занятия в мейкап-студии и запуск рок-н-ролльной пластинки.
За время новогодних каникул ВДНХ посетили более 400 тысяч человек. Специально для них было организовано свыше 100 развлекательных мероприятий. А в ночь с 31 декабря на 1 января на территории выставочного центра собралось 20 тысяч москвичей и туристов.
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