Элвис Пресли поздравит со Старым Новым годом на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Посетителям ВДНХ 13 января предложат встретить Старый Новый год в стиле рок-н-ролл. Главным символом вечеринки станет легендарный певец Элвис Пресли, сообщает пресс-служба выставочного центра.

В воскресенье гостям парка обещают особенную программу с играми, конкурсами, челленджами и творческими мастер-классами. Музыкальный праздник начнется в 17:30. А посетители катка "Ракета" смогут окунуться в атмосферу 1950-х годов.

"Аниматоры и ведущий в компании самого Элвиса Пресли будут учить гостей катка грациозно двигаться в настоящей рок-н-ролльной манере. После этого на катке состоится шествие с королем рок-н-ролла под энергичные песни", – рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, любой желающий сможет поучаствовать в квесте, включающим викторину, занятия в мейкап-студии и запуск рок-н-ролльной пластинки.

За время новогодних каникул ВДНХ посетили более 400 тысяч человек. Специально для них было организовано свыше 100 развлекательных мероприятий. А в ночь с 31 декабря на 1 января на территории выставочного центра собралось 20 тысяч москвичей и туристов.