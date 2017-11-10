Бесплатные бинокли установили на смотровой площадке на Воробьевых горах

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Пять бесплатных биноклей вернули на смотровую площадку на Воробьевых горах перед главным зданием МГУ.

Бинокли имеют 15-кратное увеличение. Специально для детей установили подставки, чтобы ребенок смог дотянуться. Для долговечности все оптические приборы покрыли специальным лаком, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Впервые бинокли на Воробьевых горах появились в 2012 году, однако спустя два года их убрали из-за начавшихся работ по благоустройству.

Смотровая площадка на Воробьевых горах расположена в одной из самых высоких точек столицы, на высоте 80 метров над уровнем Москвы-реки. Теперь с нее можно подробно рассмотреть панораму Москвы, в том числе "Лужники", Лужнецкую набережную и небоскребы "Москва-Сити".

Бесплатные бинокли также есть на смотровых площадках в музее-заповеднике "Коломенское" и на Останкинской телебашне на высоте 337 метров. Платные бинокли установлены при входе в Парк Горького, в башнях "Восток" и "Федерация" комплекса "Москва-Сити", в Центральном детском магазине и на смотровой площадке храма Христа Спасителя.