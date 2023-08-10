Арт-объект "Время вперед" украсит главный вход в Парк Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

В честь дня рождения Парка Горького у главного входа появится арт-объект "Время вперед", который можно увидеть уже 11 августа. В этом месяце общественному пространству исполняется 95 лет, передает портал мэра и правительства Москвы.

Инсталляцию представит Москомархитектура, которая не первый год поддерживает возможность интеграции объектов искусства в городскую среду. Председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская отметила, что такой подход не только повышает привлекательность территории, но и придает ей легко трансформирующийся элемент созерцательной архитектуры.

Парк Горького представляет собой одну из старейших культурных площадок Москвы. В течение многих лет она остается местом притяжения жителей города и туристов.

"Время идет, меняются смыслы, но архитектура живет здесь и сейчас. Триумфальный символ парка отражает глубокую связь не только с историей, но также с настоящим и будущим", – продолжил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Авторы проекта считают, что день рождения парка поможет не только вспомнить его историю, но и подумать о том, как идеология места может поменяться еще через столетие. Вид входного павильона представляет собой отражение стремительного хода времени. Такая концепция состоит из триединства прошлого, настоящего и будущего. Например, настоящее символизирует непосредственно арка главного входа в Парк Горького.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ с 11 по 20 августа пройдет IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди". Мероприятие можно посетить с 10:00 до 22:00.