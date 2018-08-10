Более 8,5 тысячи ипотечных сделок заключили в Москве в июле

10 августа, 12:05
Фото: depositphotos/shock
Более 8,5 тысячи ипотечных сделок заключили в столице в июле 2018 года, сообщает пресс-служба Росреестра.
Это на 17% больше, чем в июне и на 74,5% выше показателей июля прошлого года. Активность москвичей на рынке жилищного кредитования возросла на 74,5% в годовом выражении.
Продолжил рост и рынок долевого строительства. За семь месяцев текущего года в столице зарегистрировано 53 тысячи 617 договоров долевого участия, в то время как в прошлом году за такой же период заключили 36 тысяч 367 договоров.
Положительная динамика зафиксирована и на вторичном рынке Москвы. С начала года зафиксировано 81 тысяча 482 перехода прав по договорам купли-продажи жилья, что на 25% больше, чем аналогичный период 2017 года.
Ранее российское правительство утвердило выдачу льготной ипотеки для семей с четырьмя и более детьми, а также увеличило максимальную сумму кредита. Поправки устраняют допущенную в предыдущей редакции неточность. Из-за нее льготную ипотеку могли оформить только семьи, где родился второй или третий ребенок.
Что касается максимальной суммы кредита, то теперь в регионах это шесть миллионов рублей, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 12 миллионов рублей. Ранее лимиты составляли три и восемь миллионов соответственно.
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