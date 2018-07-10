Ночные поезда МЖД будут курсировать для болельщиков матча Хорватия – Англия

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
АО "Центральная ППК" совместно с ОАО "РЖД" назначила 38 дополнительных поездов на девяти направлениях в ночь с 11 на 12 июля специально для болельщиков матча ЧМ-2018 между сборными командами Англии и Хорватии, передает Агентство "Москва".
"Электропоезда будут курсировать до трех часов утра", – уточнили в пресс-службе ЦППК.
Дополнительные поезда запустят на Курско-Рижском, Горьковском, Ярославском, Казанском, Киевском, Савеловском, Белорусском и Павелецком направлениях.
Матч полуфинала чемпионата мира по футболу состоится между сборными Хорватии и Англии на стадионе "Лужники" в 21:00 по московскому времени.
Ранее россияне назвали главного претендента на победу в ЧМ-2018. Каждый пятый житель нашей страны считает, что кубок FIFA получит сборная Франции.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: