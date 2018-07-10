Ночные поезда МЖД будут курсировать для болельщиков матча Хорватия – Англия

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АО "Центральная ППК" совместно с ОАО "РЖД" назначила 38 дополнительных поездов на девяти направлениях в ночь с 11 на 12 июля специально для болельщиков матча ЧМ-2018 между сборными командами Англии и Хорватии, передает Агентство "Москва".

"Электропоезда будут курсировать до трех часов утра", – уточнили в пресс-службе ЦППК.

Дополнительные поезда запустят на Курско-Рижском, Горьковском, Ярославском, Казанском, Киевском, Савеловском, Белорусском и Павелецком направлениях.

Матч полуфинала чемпионата мира по футболу состоится между сборными Хорватии и Англии на стадионе "Лужники" в 21:00 по московскому времени.

Ранее россияне назвали главного претендента на победу в ЧМ-2018. Каждый пятый житель нашей страны считает, что кубок FIFA получит сборная Франции.