Прием заявок на гранты для собственников коммерческой недвижимости начнется 15 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на получение грантов для собственников коммерческой недвижимости начнется 15 июня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На гранты могут рассчитывать 6,5 тысячи собственников и арендодателей объектов торговли, общепита, бытовых услуг и гостиниц в рамках антикризисных мер поддержки московского бизнеса. На выплату грантов город направит 15,6 миллиарда рублей.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что заявки организации могут подать до конца текущего года, что позволит всем желающим собрать необходимые документы.

Он подчеркнул, что собственники-арендодатели смогут полностью покрыть сумму налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю, если в период ограничений из-за коронавируса они не менее чем вдвое снизили ставку платы за аренду. При этом владельцы недвижимости смогут компенсировать 50% имущественных затрат.

Подать заявку на получение гранта можно на инвестиционном портале Москвы. Через сайт пользователь сможет заполнить форму и приложить к ней необходимые документы.

Обращение собственников торговых центров с площадью более тысячи квадратных метров рассмотрит департамент торговли и услуг. Остальные заявки рассмотрят префектуры округов, где расположены организации. Решение по заявкам от гостиниц примет городской Комитет по туризму.

Специалисты должны проверить поступившую к ним заявку в течение 20 рабочих дней. Если каких-то документов не будет, то срок может быть увеличен. На подписание договора с получателем гранта отведено еще пять рабочих дней.

Ранее столичные власти приняли четыре пакета антикризисных мер поддержки местного бизнеса. Предложенной помощью уже воспользовались 34,8 тысячи организаций, в которых работает более 750 тысяч человек. Общая стоимость мер поддержки составляет более 85 миллиардов рублей.

