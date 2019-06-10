Монетный двор отреставрируют

Департамент культурного наследия Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации Монетного двора на Никольской улице.
"Мосгорнаследие поддержало инициативу реставрации этого здания: ведомство выдало правообладателю задание на разработку проектной документации. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ", – говорится в материале, передает Агентство "Москва".
Глава департамента Алексей Емельянов отметил, что здесь чеканили золотые, серебряные и медные монеты до XIX века. Также в истории был период, когда помещения использовали как губернскую тюрьму. В числе знаменитых заключенных этой тюрьмы – Емельян Пугачев и Александр Радищев.
Корпуса Монетного двора обладают архитектурной ценностью. Специалисты изучат памятник и учтут его особенности, отметил Емельянов. Для разработки проектной документации проведут историко-архивные и библиографические исследования, изучат инженерно-технические особенности.
Ранее сообщалось, что завершилась реставрация куполов, первого яруса фасадов и цоколя храма Николая Чудотворца на Берсеневке. Каменная церковь XVII века находится на набережной Москвы-реки напротив храма Христа Спасителя.
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