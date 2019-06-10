Монетный двор отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент культурного наследия Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации Монетного двора на Никольской улице.

"Мосгорнаследие поддержало инициативу реставрации этого здания: ведомство выдало правообладателю задание на разработку проектной документации. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ", – говорится в материале, передает Агентство "Москва".

Глава департамента Алексей Емельянов отметил, что здесь чеканили золотые, серебряные и медные монеты до XIX века. Также в истории был период, когда помещения использовали как губернскую тюрьму. В числе знаменитых заключенных этой тюрьмы – Емельян Пугачев и Александр Радищев.

Корпуса Монетного двора обладают архитектурной ценностью. Специалисты изучат памятник и учтут его особенности, отметил Емельянов. Для разработки проектной документации проведут историко-архивные и библиографические исследования, изучат инженерно-технические особенности.

Ранее сообщалось, что завершилась реставрация куполов, первого яруса фасадов и цоколя храма Николая Чудотворца на Берсеневке. Каменная церковь XVII века находится на набережной Москвы-реки напротив храма Христа Спасителя.

