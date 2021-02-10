Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Капитальный ремонт проведут на Павелецкой набережной, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что на набережной специалисты обновят перильные ограждения, заменят поврежденные элементы, восстановят защитное покрытие и приведут в порядок гранитные тумбы и плиты. Также предусмотрено восстановление газона на площади более 1,8 тысячи квадратных метров.

"В подготовительный период в числе прочего установят ограждения строительных площадок, разместят пункт мойки колес, строителей обеспечат водоснабжением, электроснабжением, канализацией и противопожарным инвентарем. Далее в основной период последовательно будут реализованы работы по капитальному ремонту набережной", – добавил Леонов.

В конце декабря прошлого года Сергей Собянин утвердил проект благоустройства Карамышевской набережной. Ее протяженность составляет порядка четырех километров – от проспекта Маршала Жукова (Живописный мост) до проектируемого проезда № 632. Согласно проекту, реконструкцию проведут на площади 58,08 гектара – в плане работ указано укрепление речных склонов.

В ближайшие несколько лет в столице планируют благоустроить 20 набережных Москвы-реки. В текущем году специалисты приведут в порядок набережные острова Балчуг. Всего с начала 2011 года в городе были благоустроены 32 набережные.