Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Реконструкция Московского дворца молодежи займет два года. По словам главного архитектора Москвы Сергей Кузнецова, работы планируют начать в первом квартале 2020 года.

После реконструкции МДМ станет главным общественным пространством Хамовников. Архитекторы планируют в первую очередь открыть первые этажи, наполнить здание новыми функциями, в том числе использовать потенциал кровли как новую видовую площадку в городе. При этом менять общий облик здания не будут.

Как рассказал партнер архбюро Wall, которое займется реконструкцией, Рубен Аракелян, концепция предусматривает, что МДМ станет частью прогулочного маршрута из Парка Горького. Еще одна важная задача – раскрыть здание и прилегающий к нему парк усадьбы Трубецких.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Архитекторы хотят перепланировать внутренние пространства, убрать с фасадов излишнюю рекламу, а на площади перед зданием выставить арт-инсталляции. Кроме того, с задней стороны здания планируется возвести многоуровневый культурный центр под различные мероприятия.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Сейчас объект находится на стадии проектирования. Здание является ярким образцом позднего советского модернизма, его возвели в 1982–1988 годах по проекту архитекторов Якова Белопольского, Максима Беленя, Михаила Посохина, Владимира Хавина. В 2018 году собственник провел конкурс на реконструкцию объекта, в котором победило московское архитектурное бюро Wall.

