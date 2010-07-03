Осенняя высадка деревьев завершилась в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице завершилась осенняя высадка деревьев, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. С конца октября в городе высадили почти 1,2 тысячи молодых крупномеров.

Высота новых деревьев – от 5 до 10 метров, а возраст – от 10 до 25 лет. Они украсили площади, улицы и переулки столицы. В частности, зеленее стало на улице Рождественке, включая территории церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря и МАрхИ, на улице Остоженке с прилегающими переулками, на улице Школьной и в переулках в районе Патриарших прудов, Озерковской и Овчинниковской набережных.

Также новые деревья появились на улице Чаплыгина, в районе Киевского вокзала, на Центральном проспекте в Зеленограде, в проезде Соломенной Сторожки, на улице Шипиловской. Больше всего деревьев высадили в районе Киевского вокзала – на самой площади перед вокзалом, а также на улицах Большой Дорогомиловской, Брянской, Киевской, Студенческой, Смоленской, Раевского и на Можайском Валу.

Всего там появилось 405 деревьев, половина из которых – липы сорта "паллида". Как рассказали в департаменте капитального ремонта, это высокие деревья с густой кроной в форме широкого конуса.

"Летом листья у нее ярко-зеленые, а к осени становятся золотисто-желтыми. В середине лета липы зацветают. Их небольшие желто-зеленые соцветия обладают приятным сильным ароматом. Это самые распространенные деревья на московских улицах. Они не только красивы, но и неприхотливы в уходе и устойчивы к городской загазованности. А еще у них ровная крона, за которой очень удобно ухаживать", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве более 2,3 тысячи именных деревьев высадят в 27 лесопарках в рамках проекта "Наше дерево". В нем примут участие жители столицы, у которых в этом году родились дети. В честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков посадят липы, сосны, дубы, ивы и клены.

В октябре акция "Наше дерево" открыла прием заявок на высадку в следующем году. Выбрать дерево для малыша смогут семьи, где хотя бы один родитель официально зарегистрирован в Москве. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения малыша (не ранее 1 января 2019 года) на сайте акции.

Интерактивная карта поможет выбрать подходящее расположение для семейного дерева и его породу. В этом сезоне доступны рябина, липа, клен, сосна, ива, дуб, яблоня, ель или груша.