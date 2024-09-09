Участок Болотной набережной перекроют утром 10 сентября из-за киносъемок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

10 сентября в период с 05:20 до 07:00 участок Болотной набережной будет закрыт для проезда. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что Болотная набережная будет перекрыта от Фалеевского переулка до улицы Серафимовича.

Участок будет закрыт для проезда не более пяти минут. Краткосрочное перекрытие набережной связано с проведением киносъемок.

Ранее столичный Дептранс рассказал о дорожной обстановке 9 сентября. Ведомство напомнило, что 9 сентября дорожные работы продолжатся на 14-м, 52-м километрах МКАД, а также на участке с 29-го по 32-й.