В МВД рассказали об ограничениях въезда на Патриаршие пруды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном главке МВД рассказали об организации комплекса мер по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения на территории Патриарших прудов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что полицейские по вечерам перекрывают въезд в столичный район Патриарших прудов, где сосредоточено большое количество баров, кафе и других заведений.

В МВД объяснили, что такие меры стали необходимы из-за многочисленных жалоб жителей на шум и автомобильные выхлопы из-за большого количества отдыхающих.

Местные жители говорят, что в районе стало значительно тише, однако полностью решить проблему не удалось, поскольку все равно машины проезжают из других заездов.

