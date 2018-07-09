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Улица Эдварда Грига и площадь Туве Янссон появятся в ТиНАО. Соответствующее решение принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Две улицы и центральная площадь, которые появятся в рамках жилого комплекса "Скандинавия" в Коммунарке, получили названия в честь выдающихся деятелей искусств Скандинавского полуострова, девелопером этого проекта выступает ГК "А101", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Жидкин также отметил, что в ТиНАО уже стало традицией называть улицы в честь российских и зарубежных писателей, художников и ученых.

Улица в честь композитора Эдварда Грига начнется от пересечения с улицей Александры Монаховой и протянется через весь жилой комплекс, связывая Коммунарку, Западное Бутово и ряд объектов социальной инфраструктуры жилищного комплекса. Вторая улица станет Скандинавским бульваром и начнется как автомобильно-пешеходный маршрут от улицы Липовый парк до площади Туве Янссон, а оттуда до ЖК "Белые ночи".

Туве Янссон известна всему миру благодаря серии сказок о муми-троллях. В 1966 году она получила премию имени Ханса Кристиана Андерсена, которую называют "нобелевкой в детской литературе".

Ранее стало известно, что в центре города появятся сквер Осипа Мандельштама и площадь Федора Шаляпина.

Сквер в честь Мандельштама расположится в Басманном районе, рядом с домом № 3, строение 8 по улице Забелина, около пересечения со Старосадским переулком. В этом месте еще в прошлом году появилась небольшая зеленая зона. В сквере уже установили памятник поэту.

Площадь певца Федора Шаляпина появится между Неглинной улицей и Петровкой, в месте их пересечения с Кузнецким Мостом. Отмечается, что площадь находится недалеко от Большого театра.

Весной одну из улиц в столице назвали в честь режиссера Эльдара Рязанова, а в ТиНАО появилась улица скульптора Степана Эрьзи.