Завершилась реставрация фасадов дома-музея имени Бахрушина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Замоскворечье завершилась реставрация фасадов главного здания Государственного центрального театрального дома-музея имени А.А. Бахрушина, которое считается объектом культурного наследия федерального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы по обновлению фасадов здания проходили в течение двух лет. Реставрация проходила в несколько этапов: сперва специалисты привели в порядок фасады здания со стороны Земляного Вала и улицы Бахрушина, затем дворовые фасады.

Во время работ здание очистили от грязи, старой краски и штукатурки. Кирпичную кладку фасада особняка укрепили специальным раствором, убрали трещины и отреставрировали швы. Также специалисты воссоздали оригинальный штукатурный слой на стенах и восполнили утраченный лепной декор, восстановили дубовые двери, окна, оконные решетки на цокольном этаже, а также металлические козырьки и водосточные трубы.

Чтобы защитить дом-музей от разрушения, его фундамент гидроизолировали, обновили примыкающие к зданию углубления в земле, а по всему периметру здания обустроили отмостки. Все работы проводились в строгом соответствии с проектом.

Дом, построенный купцом и меценатом Алексеем Бахрушиным в 1894 году, считается образцом архитектурной эклектики, для которой присуще смешение разных исторических стилей с современными элементами декора.

У дома четыре фасада. Главный вход в здание расположен на западном фасаде, который выходит на улицу Бахрушина и отделен от нее оградой. Рядом с парадной дверью находятся выступающая квадратная башня с большими окнами. Дворовый восточный фасад, раньше выходивший в сад, представляет собой открытую террасу, которую со временем утратили. Торцевой северный фасад венчает небольшой ступенчатый аттик, по сторонам которого располагаются два крупных окна.

Особняк практически сохранил до наших дней свой первоначальный облик. По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, высокий первый этаж над полуподвалом относится к архитектуре XVIII века, при этом в оформлении дома присутствуют и элементы английской готики.