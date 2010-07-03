В метро отпраздновали день рождения Юрия Гагарина

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Московский метрополитен присоединился к празднованию 85-летия со дня рождения Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба подземки.

На площадке между станциями МЦК Площадь Гагарина и "Ленинским проспектом" заработала планшетная выставка "Наш Гагарин", подготовленная с Музеем космонавтики. Она познакомит посетителей с жизнью Гагарина. Там же появились костюм-скафандр и макеты ракет.

Платформа станции МЦК Площадь Гагарина оформлена снимками, сделанными героем РФ, российским космонавтом Олегом Кононенко, который сейчас находится на орбите. А герой РФ, космонавт-испытатель Сергей Ревин рассказал приглашенным на станцию все самое интересное о космосе и своих экспедициях. Лекцию послушали приглашенные воспитанники учреждения для лишившихся родителей и дети с особенностями в развитии.

На ВДНХ стартовала Неделя Гагарина. Она проходит в центре "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос". До 15 марта гостей центра ждут тематические экскурсии, викторины, флешмобы.