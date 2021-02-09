Москва 24: как будет проходить расселение по программе реновации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
10 февраля в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-брифинг на тему "Этапы и сроки переселения по программе реновации".
Когда москвичи смогут перебраться в новые квартиры, расскажут:
- руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин;
- заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Александр Ильин;
- заместитель руководителя департамента городского имущества города Москвы Антон Сорокин;
- генеральный директор Московского фонда реновации жилой застройки Анатолий Константинов.
ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ, ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ.