Склад с автостоянкой появится в Бабушкинском районе Москвы

8 декабря, 13:34
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В Бабушкинском районе Москвы построят складской комплекс с автостоянкой общей площадью около 18 тысяч квадратных метров.
Комплекс разместят на улице Искры, вл. 29,31, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Проект предусматривает два корпуса с административными помещениями, площадку для разворота большегрузного транспорта и парковку на 75 машиномест, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Это промзона №52 "Свиблово", на проектируемом участке в настоящее время находится открытая складская площадка. В соответствии с политикой мэра Сергея Собянина мы приводим в порядок такие территории", – пояснил Сергей Кузнецов.
Первый корпус функционально разделен на складскую и административную части. Под склады отводится три этажа. На первом предусмотрены доки для разгрузки продукции из фур.
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