Склад с автостоянкой появится в Бабушкинском районе Москвы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Бабушкинском районе Москвы построят складской комплекс с автостоянкой общей площадью около 18 тысяч квадратных метров.

Комплекс разместят на улице Искры, вл. 29,31, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Проект предусматривает два корпуса с административными помещениями, площадку для разворота большегрузного транспорта и парковку на 75 машиномест, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Это промзона №52 "Свиблово", на проектируемом участке в настоящее время находится открытая складская площадка. В соответствии с политикой мэра Сергея Собянина мы приводим в порядок такие территории", – пояснил Сергей Кузнецов.

Первый корпус функционально разделен на складскую и административную части. Под склады отводится три этажа. На первом предусмотрены доки для разгрузки продукции из фур.