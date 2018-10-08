Около миллиона сальвий высадили в Москве с начала года

Около миллиона сальвий высадили в парках и на улицах Москвы с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Для украшения столицы специалисты ГБУ "Озеленение" ежегодно выращивают порядка одного миллиона сальвий различной цветовой гаммы", – отмечается в сообщении, передает Агентство "Москва".

Сальвия широко используется в столичном озеленении. Это растение не меняет яркой окраски с приходом осени. Разнообразие сортов с разной окраской расширяет возможности компоновки этого растения в городском цветнике.

В конце сентября в Москве стартовала акция "Миллион деревьев". Осенью в столице высадят около 170 тысяч деревьев и кустарников. В городе появятся новые березы, ели, рябины, черемуха, кизильник и боярышник. Кроме того, в Москве восстановят деревья, которые пострадали от аномальных погодных явлений.

Москвичи могут подавать заявки на озеленение своего двора через управу района, а также голосовать за это в проекте "Активный гражданин".

11 сезон программы "Миллион деревьев"