Путеводителем "Узнай Москву" воспользовались более 300 тысяч раз этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-путеводителем "Узнай Москву" этим летом воспользовались более 300 тысяч раз, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Наибольший отклик нашел раздел "Маршруты", который включает 258 предложений. Местные жители и туристы интересовались прогулками по историческим районам. Еще были востребованы тематические экскурсии, посвященные столичным высоткам, памятникам русского модерна или построенным по проектам архитектора Алексея Щусева зданиям.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что с июня по август горожане чаще всего заходили на страницу, посвященную Китай-городу.

"Здесь можно изучить его историю и знаковые объекты: Верхние торговые ряды, Печатный двор, Биржу, Старый Гостиный Двор и другие памятники архитектуры. Прогулка по такому маршруту займет не менее часа", – поделилась она.

Пользователи интересовалась в том числе велосипедными прогулками. Одна из таких площадок объединяет парк искусств "Музеон", Парк Горького, Нескучный сад, Крымскую, Пушкинскую и Андреевскую набережные, Воробьевы горы и парк Победы. В путеводителе можно найти аудиогид, который расскажет об интересных исторических фактах.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ появился новый тематический маршрут для самостоятельных экскурсий по выставке "Семейная прогулка 2.0". Его протяженность составила 3,5 километра. В тематическую подборку вошли шесть мест, которые москвичи и гости столицы могут обойти примерно за четыре часа.

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