Москва онлайн покажет открытие памятника Иосифу Кобзону

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

9 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть церемонию открытия памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Мероприятие пройдет по адресу Оружейный переулок, владение 45.

В открытии примут участие деятели культуры и представители власти.

В 2020 году была установлена мемориальная доска Иосифу Кобзону на здании Российской академии музыки имени Гнесиных.

Артист умер от онкологического заболевания 30 августа 2018 года. Его похоронили в столице на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.

Смотрите трансляцию 9 сентября в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.