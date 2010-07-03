Муми-день пройдет в "Музеоне" 9 августа

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В летней читальне "Место книги" в парке искусств "Музеон" 9 августа пройдут мероприятия в честь Международного дня книголюба.
Программа рассчитана на самых маленьких и детей старше 6 лет. Мастер-классы, игры и лекции будут посвящены муми-троллям – центральным персонажам серии книг финской шведскоязычной писательницы Туве Янссон, сообщали в пресс-службе парка.
Гостей ожидает получасовая лекция об истории создания произведений. С 17:00 до 18:00 пройдет литературная игра "Сказки Муми-зонтика". Завершит игру творческий мастер-класс по созданию миниатюрного зонтика для Фрекен Снорк.
Далее пройдет мастер-класс по рисованию "Звездные муми-тролли", а с 18:00 до 19:00 – мастер-класс "Муми-волшебство" (создание открытки-иллюзии в технике графики).
С 19:00 до 20:30 будет проходить занятие по сторителлингу "Однажды в Мумидоле" от Школы Боевых Сказочников. Каждый сможет придумать свою историю муми-троллей, поработать над дикцией, проявить фантазию и развить творческие способности.
Участие в мероприятии бесплатное. В случае плохой погоды событие отменяется.
Читальня в "Музеоне" будет работать до конца лета. Посетители могут бесплатно взять домой книги и настольные игры, а также поучаствовать в образовательных мероприятиях. В фонде читальни – около тысячи книг. Здесь можно найти классику и современные произведения, новинки документальной прозы и сборники детских рассказов и сказок. Также есть книги на английском языке.
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