Мемориальную табличку в память об Алле Вербер предложили установить в ЦУМе

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме готовы поддержать инициативу установки мемориальной таблички на здании ЦУМа в память об Алле Вербер.

"Я всегда приветствую то внимание, которое уделяется нашим деятелям культуры и искусства – то, чего нам не хватает. И дизайнерам нашим известным тоже. ЦУМ – это памятник, и, конечно, при согласовании с соответствующими органами, мемориальную доску можно было бы установить", – цитирует Агентство "Москва" архитектора Игоря Воскресенского, председателя комиссии.

Во вторник, 6 августа, стало известно, что на 62-м году жизни скончалась фэшн-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Бизнес-леди известна тем, что она привезла в Россию более 500 зарубежных модных брендов. Благодаря ей в России узнали, что такое Chanel, Fendi, Dolce&Gabbana, Gucci. По словам представителей сферы моды, именно она определяла тенденции в стране с конца 90-х.

С 1990 года Вербер стала создавать бутики высокой моды в торговом доме "Москва" на Кутузовском проспекте. В 1995 году Вербер начала сотрудничать с компанией Mercury, которая в настоящий момент является единственным владельцем ЦУМа. Вербер была фэшн-директором универмага с 2004 года.

