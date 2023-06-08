Москва онлайн покажет экскурсию по фестивалю "Времена и эпохи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

9 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по историческому фестивалю "Времена и эпохи".

В городе работают более 40 тематических площадок, посвященных разным временным отрезкам и значимым событиям в отечественной истории. Корреспондент Лариса Соколова пройдется по одной из точек, которая находится в парке имени Ю. М. Лужкова, пообщается с участниками и гостями фестиваля, а также понаблюдает за масштабной реконструкцией турнира княжеских дружин. На этой площадке можно узнать о ключевых событиях, битвах и героях Древней Руси IX–XII веков.

Смотрите прямую трансляцию 9 июня в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.