Еще шесть домов расселили по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В мае текущего года по программе реновации завершилось расселение шести домов в Москве, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, в новые дома переехали более 800 человек из пяти округов столицы.
"В мае текущего года завершено расселение шести домов, расположенных по адресам улица Верхоянская, дом 16 (северо-восток столицы), улица Шумилова, дом 26/6 (ЮВАО), улица Гарибальди, дом 17, корпус 1 (ЮЗАО), улица Лобачевского, дом 28, улица Багрицкого, дом 32 (ЗАО), Шишкин Лес, дом 5 (ТиНАО)", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что с начала запуска программы было расселено 98 домов, из них 50 домов снесли.
"Высвобожденные территории будут использованы для строительства нового жилья по программе реновации и социальных объектов. Сейчас перечень стартовых площадок насчитывает 513 территорий", – добавил Левкин.
На сегодняшний день ведется расселение 271 дома, в котором проживает около 40 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы. Новые площадки находятся в семи административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров.
В новостройки переедут 9 тысяч участников программы реновации. Так можно будет расселить 50 старых домов. Известно, что семь из этих площадок расположат на месте зданий, включенных в программу реновации.
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