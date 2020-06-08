Новый мост для пешеходов планируют построить в районе Якиманка

08:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Проект нового пешеходного моста в столичном районе Якиманка вынесут на общественные обсуждения, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным, на заседании одобрила проект планировки территории (ППТ) пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки, соединяющего стрелку Золотого острова и Крымскую набережную (ЦАО)", – говорится в сообщении.
Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, площадь подготовки территории составляет 0,53 гектара. Там планируют подготовить улично-дорожную сеть к строительству пешеходного моста.
Предполагается, что длина моста составит 56,6 метра, ширина – 4 метра. Конструкция сможет выдерживать до 900 человек в час.
В Москомстройинвесте подчеркнули, что новый мост соединит пешеходные маршруты, которые проходят по Крымской и Якиманской набережным, а также повысит доступность культурной зоны на стрелке Золотого острова.
Ранее сообщалось, что в районе Рублево-Архангельском построят мост через залив Москвы-реки с эффектной диагональной аркой высотой порядка 30 метров.
Автомобильный мост будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. По обеим сторонам моста пройдут велодорожки, отделенные от пешеходного движения цветниками и кустарниками.
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