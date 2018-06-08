"Активные граждане" определят правила покоса травы в московских дворах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участники сервиса "Активный гражданин" определят правила покоса травы во дворах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Участникам голосования нужно будет ответить на вопрос "Как необходимо косить траву у вашего дома?". Респонденты смогут выбрать один из четырех вариантов: "косить траву регулярно по действующему регламенту", "не косить траву в течение лета" и "затрудняюсь ответить, мой двор обслуживает частная управляющая компания".

В комментарии к голосованию говорится, что коммунальщики обязаны косить траву выше 10–15 сантиметров, чтобы придать красивую ухоженную форму газонам. Однако некоторые жители и экологи выступают против таких правил. Они мотивируют это тем, что из-за покоса страдает почва. Другие думают, что заросшие газоны портят внешний вид города.

После этого респондентам нужно вписать адрес двора. Это поле смогут заполнить только те, кто ответил на первый вопрос.

Для того, чтобы правила покоса во дворе изменили, в голосовании должны принять участие не менее 70 человек. При этом один из предложенных вариантов должны выбрать не менее 70% участников.

Голосование будет проходить в течение всего лета.

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